Seit Beginn der Corona-Pandemie müssen die Kinder und Jugendlichen der KJG Harthausen auf ihre Gruppenstunden verzichten. Die Gruppenleiter haben sich nun eine originelle kontaktlose Möglichkeit gefunden, um ihre Schützlinge zu beschäftigen.

„Unsere Gruppenstunden können immer noch nicht wieder starten“, erklärt Pfarrjugendleiter Thorben Sawall, wie die Idee zur Dorfrallye zustande gekommen ist. Die rund 30 Kinder und Jugendlichen zwischen acht und 15 Jahren, die normalerweise zu den KJG-Treffen kommen, sollen trotzdem eine Anregung bekommen, um sich zu bewegen und die grauen Zellen ein wenig anzustrengen. „Außerdem können sie so das Dorf erkunden“, sagt Sawall. Und nicht nur die KJG-Kinder sind angesprochen: Jeder, der Lust hat, – auch wenn er nicht aus Harthausen kommt, kann dabei mitmachen.

Das Ganze funktioniert so: Die älteren KJG-Mitglieder haben im ganzen Dorf Stationen eingerichtet – zwölf an der Zahl. An jeder Station gibt es eine Aufgabe zu lösen. Diese steht auf einem laminierten Blatt, das an der Station aufgehängt ist. „Es muss zum Beispiel ein Kreuzworträtsel gelöst oder es müssen Auffälligkeiten an einem Gebäude gezählt werden“, erläutert der Pfarrjugend-Leiter. Die Lösung führt die Rallyeteilnehmer dann zur nächsten Station. Am Ende gibt es eine Schatztruhe zu finden, die sich mit Hilfe einer Zahlenkombination öffnen lässt. Darin wartet eine kleine Belohnung auf die Kinder. Die erste Station

Noch bis Ende der Woche

Der Vorteil der Dorfrallye sei, dass die Kinder sie alleine oder mit Geschwistern absolvieren können. Außerdem könnten sie damit starten, wann immer sie wollten. Die Aufgaben sollen bis zum kommenden Sonntag hängen bleiben. „Wenn es gut ankommt, lassen wir sie aber noch länger hängen“, sagt Sawall. Es sei gar nicht so leicht gewesen, die Aufgaben für alle Altersgruppen passend zu machen. Doch er glaubt, dass sie gut zu bewältigen sind. „Wir haben die Dorfrallye mit zwei Kindern geprobt“, erzählt er. Wenn doch noch Fragen offen sind, ist er telefonisch erreichbar.

Die Corona-Pandemie hat der KJG Harthausen bei so manchen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir mussten unser Zeltlager absagen“, berichtet Sawall. Dieses hätte in den letzten beiden Sommerferienwochen in Forchheim bei Nürnberg stattfinden sollen. „Wir versuchen aber, ein Alternativprogramm in Harthausen anzubieten“, kündigt er an. Auch die Gruppenstunden sollen möglichst bald wieder aufgenommen werden – möglicherweise im Freien. Mit den Eltern und den älteren Kindern sei man über E-Mail und soziale Netzwerke in Kontakt geblieben, sagt der Pfarrjugendleiter. Er hofft, dass es bald wieder den persönlichen Kontakt geben wird. „Sonst gehen uns irgendwann die Kinder verloren“, befürchtet er.