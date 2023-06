21 Prozent der Haushalte in der Ortsgemeinde Lambsheim haben bei dem Anbieter Deutsche Glasfaser ihr Interesse an einem Anschluss ans schnelle Internet bekundet. Um mit dem Netzausbau starten zu können, benötigt das Unternehmen deutlich mehr Vorverträge.

Anfang der Woche hat das Kommunikationsunternehmen aus Nordrhein-Westfalen die aktuelle Prozentzahl veröffentlicht. Als Ziel für den Startschuss zum Ausbau des Glasfasernetzes waren jedoch 33 Prozent aller anschlussfähigen Haushalte ausgerufen worden. Wird diese Quote bis zum Samstag, 24. Juni, nicht erreicht, ist unklar, ob das Projekt realisiert wird. „Wir sind optimistisch, dass Lambsheim die erforderliche Quote für den Glasfaserausbau erreichen kann. Es geht hier um nichts weniger als die digitale Zukunft der Gemeinde Lambsheim“, sagt Dietmar Rotering, Projektleiter von Deutsche Glasfaser, in einer Presseerklärung.

Das Unternehmen wirbt damit, Bürgern die Kosten der Herstellung des Hausanschlusses zu erlassen, wenn sie bis zum Stichtag einen Vertrag abschließen. Nach Ende der Frist wird dann Bilanz gezogen, sagt Unternehmenssprecher Thomas Schommer auf RHEINPFALZ-Anfrage. Sollte die Marke von 33 Prozent nicht erreicht werden, könnte das Projekt vorerst auf Eis gelegt werden. Schommer zufolge gebe es solche Fälle mit zu schlechter Nachfrage aber nur vereinzelt. „Diese Projekte werden dann ,geparkt’, und wir schauen sie uns in regelmäßigen Abständen an, ob sich die Rahmenbedingungen geändert haben“, erklärt der Sprecher von Deutsche Glasfaser, wie es in solch einem Fall weiterginge. Für Lambsheim sieht er dieses Szenario bisher noch nicht: „14 Tage vor Fristende bei über 20 Prozent Interessenten, da bleiben wir optimistisch, dass wir das erreichen können“, sagt Schommer.

Werbeversuche bis zum letzten Tag

Sollte es doch dazu kommen, dass Deutsche Glasfaser die Pläne für Lambsheim aufgrund zu geringer Nachfrage zurückstellen müsste, würden auch die Verträge der Anwohner, die sich bereits angemeldet haben, erst einmal auf Eis gelegt, bis eine ausreichende Quote erzielt wäre. Damit es nicht so weit kommt, sind Unternehmenssprecher Schommer zufolge noch Aktionen in der Gemeinde geplant. So sind Vertreter der Deutschen Glasfaser an einem Servicepunkt am historischen Rathaus erreichbar – dienstags von 14 bis 19 Uhr, donnerstags 11 bis 19 Uhr sowie Samstag, 24. Juni, von 10 bis 15 Uhr. Eine Beratung oder ein Vertragsabschluss seien auch online unter www.deutsche-glasfaser.de möglich. Eine telefonische Beratung wird unter der Nummer 02861 8133212 angeboten.

Im Dezember 2022 hatte Deutsche Glasfaser vom Lambsheimer Gemeinderat den Zuschlag bekommen, das Glasfasernetz in dem Ort auf- und auszubauen. Mit der Nachfragebündelung hatte das Unternehmen dann am 25. März begonnen. Die Nordrhein-Westfalen gelten nach einer Fusion mit dem saarländischen Kommunikationsunternehmen Inexio im Mai 2020 als einer der größten Anbieter von Glasfaserverbindungen in Deutschland.