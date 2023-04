Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der neuen barrierefrei ausgebauten Verkehrsinsel in der Rehhütter Straße, die gestern offiziell fertig gestellt wurde, geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Sie macht die Überquerung der Ausfallstraße nach Norden an den Bushaltestellen, die von den Bürgern aus dem Neubaugebiet, darunter viele Schüler, täglich genutzt werden, sicherer.

Ab 2013 hatte die SPD-Fraktion einen Zebrastreifen beantragt, war damit aber nie durchgekommen, weil der Landesbetrieb Mobilität und die Polizei das an dieser Stelle nicht wollten.