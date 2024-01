Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was war das für ein Spektakel beim Karneval Club Otterstadt (KCO) am Samstagabend. Ein Flug durchs All, eine Reise in den Orient, ein Einblick ins Influencer-Leben – die erste Prunksitzung im neuen Jahr war erste Sahne. Fünf Stunden dauerte die Sitzung.

Vorweg: Was um die 120 Aktive im Saal des TuRa-Hauses auf die Bühne brachten, war beste Unterhaltung. Die kleinen Schönheitsfehler – ob Rückkopplung oder in im Schoppenglas versenktes