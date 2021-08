Die Unterbringung eines 22-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses ist das Ziel der Staatsanwaltschaft Frankenthal in einem Prozess, der am Mittwoch vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal beginnen sollte. Doch daraus wurde erst einmal nicht.

Die Eröffnung des Prozesses musste verschoben werden. Wie der Vorsitzende Richter Alexander Melahn mitteilte, wurde der 22-Jährige am Dienstagabend wegen Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht und von dort in das Pfalzklinikum. Das sei „Taktik“, vermutete der psychiatrische Sachverständige Ralf Werner, der ein Gutachten darüber erstellen soll, ob der Angeklagte psychisch erkrankt und deshalb schuldunfähig ist. Wenn das der Fall ist, kann der Beschuldigte für die Delikte, die er begangen haben soll, nicht bestraft werden und kann stattdessen in die forensische Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses eingewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass dies auf den 22-Jährigen zutrifft.

Werner begründete seinen Verdacht, dass der 22-Jährige „taktisch“ handle damit, dass der Mann zwei Untersuchungstermine bei ihm kurzfristig mit der Begründung abgesagt habe, dass es ihm nicht gut gehe. Rechtsanwalt Tobias Hahn widersprach der Vermutung von Gutachter Werner entschieden.

Polizisten bedroht, Vater geschlagen, Frau belästigt

Drei Delikte soll der 22-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, der nicht vorbestraft ist, in den vergangenen zwei Jahren begangen haben. So soll er im August 2018 in Speyer Polizisten beleidigt, bedroht und geschlagen haben. Im Juni 2019 habe der 22-Jährige seinem Vater mit einer drei Kilogramm schweren Fahrradkette auf den Kopf geschlagen, lautet ein weiterer Vorwurf. Außerdem habe er im August 2019 in Otterstadt „einer Frau aus sexueller Motivation heraus an den Po gefasst“. Die Große Jugendkammer des Landgerichts ist zuständig, weil der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Vorfälle Heranwachsender, also noch keine 21 Jahre alt war.

Der 22-Jährige habe im Pfalzklinikum Tabletten bekommen und sei deshalb am Mittwoch nicht verhandlungsfähig, teilte Melahn mit. Im weiteren Verlauf des Tages informierte das Pfalzklinikum das Gericht darüber, dass der Beschuldigte auch am Donnerstag, an dem der Prozess fortgesetzt werden sollte, nicht in der Lage sei, an einer Gerichtsverhandlung teilzunehmen. Nach dem derzeitigen Stand soll das Verfahren daher nun am Dienstag, 27. Oktober, 9 Uhr, beginnen.