Eine Geschichte mit einer wilden Autoverfolgungsjagd, die jeden „Tatort“ blass aussehen lässt, hat sich Anfang 2018 in der Nähe des ASV-Vereinsheims in Birkenheide abgespielt. Geldschrankknacker waren unterwegs. Nun hat in Frankenthal der Prozess begonnen.

Ein 41-Jähriger aus Polen ist angeklagt, Mitglied einer Geldschrankknackerbande zu sein und damals die Gerätschaften für das Aufbrechen eines Geldautomaten – Gasflaschen und