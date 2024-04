Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen mehrerer Anklagepunkte muss sich ein 29 Jahre alter Mann aus Speyer seit Donnerstag vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal verantworten. Alle stehen in Zusammenhang mit rezeptpflichtigen Medikamenten und Drogen. Das Gericht hatte eine konkrete Bitte an den Angeklagten.

Laut der Anklage, die Staatsanwältin Esther Becher am Donnerstag vorlas, hat der 29-Jährige am 7. Juni 2022 mit einem Komplizen einen Mann in der Carl-Zeiss-Straße in Speyer angegriffen. Der