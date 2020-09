Von Drachen und fiktiven Comic-Schwertern hat ein mittlerweile 24-Jähriger gesprochen, nachdem er im Februar wegen einer tödlichen Messerattacke in Böhl-Iggelheim festgenommen worden war. Das hat ein Polizist am Donnerstag im Frankenthaler Prozess gegen den Mann berichtet. Der in Schifferstadt aufgewachsene Türke ist seit der Tat im Pfalzklinikum Klingenmünster untergebracht. In seiner Wohngemeinschaft soll er einen 24-jährigen Somalier erstochen und einen 20-jährigen Polen schwer verletzt haben. Am Dienstag soll das Urteil über ihn fallen.