Zwar ist ein 68-Jähriger Wormser, dem gewerbsmäßiger Wucher und Betrug in Schifferstadt vorgeworfen wird, zum Verhandlungstermin am Dienstag vor dem Schöffengericht in Speyer erschienen. Weil ein Zeuge nicht vorgeladen werden konnte, wurde das Verfahren aber vertagt.

Gemeinsam mit Mittätern soll der Angeklagte zwischen April und Juli 2016 gewerbsmäßigen Wucher in Tateinheit mit Betrug begangen und für sich Sozialleistungen erschlichen haben.