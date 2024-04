Mit einem Freispruch ist am Montag ein Prozess gegen einen 19-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Rheinauen vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Speyer zu Ende gegangen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hatte den Mann wegen schweren sexuellen Übergriffs angeklagt. Er soll im September 2021 bei einer Feier einen stark betrunkenen weiblichen Gast in sein Schlafzimmer gebracht haben. Im Anschluss an die Feier, als die anderen Gäste gegangen waren, habe der Mann die Frau in seinem Schlafzimmer unter anderem auch an ihren Geschlechtsteilen berührt.

Eine erste Verhandlung im Februar 2023 wurde ausgesetzt, weil Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Frau bestanden. Deshalb sollte ein Glaubwürdigkeitsgutachten erstellt werden. Da es dafür nicht viele Gutachter gibt, dauerte dies einige Zeit. Das Gutachten habe die Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Frau nicht beseitigen können, führte das Jugendschöffengericht als Begründung für den Freispruch an. Bei schwerem sexuellem Missbrauch beträgt die Mindeststrafe zwei Jahre Haft.