Hat ein 32 Jahre alter Mann aus Limburgerhof bei einer Hochzeitsfeier in Speyer eine Frau sexuell belästigt? Nein, meint das Speyerer Schöffengericht und sprach den Mann von allen Vorwürfen frei. Entscheidend bei der Urteilsfindung waren der Auftritt des vermeintlichen Opfers und ein markantes Körperteil.

Was geschah am späten Abend des 15. Juli 2023 bei einer Hochzeitsfeier in einem Speyerer Lokal? Das war die zentrale Frage des Prozesses am Mittwoch vor dem Speyerer Schöffengericht. Die