In Zeiten der Krise kann einem der Glaube weiterhelfen. Und in Zeiten der Krise kann einem auch Humor weiterhelfen. Der protestantische Pfarrer Wolfram Kerner verbindet beides. Mit kleinen Texten wollte er während Corona mit seinen Gemeindemitgliedern in Kontakt bleiben. Es wurden letztlich recht viele Texte – und nun ist ein Büchlein entstanden.

Wenn sich eine Frau mit 82 Jahren ein Facebook-Konto anlegt, dann zeigt das doch, dass er es geschafft hat, sie zu erreichen. Findet Wolfram Kerner, evangelischer Pfarrer für Fußgönheim