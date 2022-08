Der Spielplatz der protestantischen Kita in Altrip hat neue Spielgeräte. Möglich gemacht wurde die Sanierung durch das ehrenamtliche Engagement der Eltern.

Auf dem Kita-Gelände gibt es fünf neue Matschküchen aus Paletten sowie ein Holzpodest unter einem Kastanienbaum. Wie die Kirchengemeinde mitteilt, war der Rutschenhügel jedoch das aufwendigste Projekt, zumal zunächst die marode Hängebrückenanlage abgebaut werden musste. Um die bisherige Rutsche weiterverwenden zu können, musste der bestehende Hügel um anderthalb Meter in die Höhe wachsen. Dazu schütteten die Eltern rund 100 Kubikmeter Erde auf. Am Dankeschön-Abend, den die Gemeinde für die Eltern ausrichtete, nahmen die Presbyter den Rutschenhügel in Augenschein und ließen sich von den Eltern die Arbeiten erläutern.

„Zum Glück waren im Elternausschuss und im weiteren Kreis der Eltern unterschiedlichste Kompetenzen versammelt“, sagt Franziska Schulze, die Vorsitzende des Elternausschusses. Ein Anlass, die Arbeiten anzugehen, seien die Erzählungen der Kinder gewesen. Zwar hätten diese vom schönen Garten geschwärmt, aber leider sei manches Spielgerät gesperrt. Selbst die Rutsche hätten sie lange nicht mehr benutzen können.

Geballtes Engagement für den Spielplatz

Pandemiebedingt hätten sich die Eltern außerdem nicht wie sonst bei Festen engagieren können, ergänzt Ausschussmitglied Simone Berger. So hätten sie andere Möglichkeiten gesucht und ihr Engagement in dieses Projekt gesteckt. Ihr Mann Sven Berger brachte seine Kompetenz als Architekt ein. Beim Rutschenhügel sei die Herausforderung gewesen, dass Höhe und Gefälle stimmen mussten. „Das durfte nicht zu steil werden und hat deshalb viel Material gebraucht“, so Berger. Die Modellierung sei gut gelungen. Nicht vermeiden lasse sich allerdings, dass in den kommenden Jahren hin und wieder unter der Rutsche Erde nachgefüllt werden müsse.

„Als Bauträger der Kita ist Ihnen die Kirchengemeinde für diese Aufwertung des Außengeländes zu großem Dank verpflichtet“, sagt Pfarrer Alexander Ebel. Die erbrachte Eigenleistung sei im fünfstelligen Bereich zu beziffern. Einen Teil der Kosten hat der Förderverein übernommen.

Inzwischen hat sich das Altriper Eltern-Projekt als Beispiel guter Praxis herumgesprochen: Sven Berger durfte am Telefon schon einem Interessenten aus einer anderen Gemeinde erläutern, wie der Rutschenhügel angelegt wurde.