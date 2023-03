Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Außenwände der Kirche strahlen in frischem Weiß, die Natursteinfassade leuchtet grünlich und seit gestern Morgen hat die protestantische Kirche in Limburgerhof wieder ihre „Krone“. Der neue Tambour, der charakteristische Dachaufbau, ist aufs Dach gehoben worden. In Millimeterarbeit nach gründlicher Vorbereitung – eine ganz besondere Aufgabe für alle Beteiligten.

Langsam schwebt das 13,5 Tonnen schwere Betonteil, getragen von einem massigen Autokran, von einer Betonplatte neben dem Kirchenschiff aufs Dach. Mit seinen zwölf fünf