Keine dunklen Holzbänke, keine Emporen, Kanzel und Orgel nicht mehr am angestammten Ort – stattdessen viel Licht, viel Weiß. Die protestantische Kirche in Neuhofen ist nach ihrer Renovierung aber nicht nur wegen ihres neuen Raumkonzeptes moderner geworden. Am Sonntag, 27. September, wird sie wiedereröffnet.

Dass sich in Sachen Renovierung etwas zusammenbraut, erfuhr Pfarrer Ralph Gölzer schon vor einigen Jahren. Das Kirchendach, so erfuhr er von einem Fachmann, sei ziemlich in die Jahre gekommen.