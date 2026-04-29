Vor 75 Jahren wurden die Glocken der protestantischen Kirche in Böhl geweiht. Zur Feier gab es einen großen Umzug und einen Festgottesdienst. Wie heute daran erinnert wird.

Als im Jahr 1863 der damalige Pfarrer Albert Schaetzler nach der Orgeleinweihung schrieb, die protestantische Kirche in Böhl sei nun „in allen Teilen als vollendet zu betrachten“, konnte er nicht ahnen, welche bewegten Zeiten dem Gotteshaus bevorstanden. Schon im Dezember 1906 fiel es einem Brand zum Opfer. Zwar wurde die Kirche 1908 unter Verwendung alter Mauerteile wieder aufgebaut, doch bereits im Ersten Weltkrieg war sie wieder unvollständig.

Als kriegswichtiges Material wurden damals nämlich Glocken von Kirchen und Rathäusern beschlagnahmt, um sie für die Herstellung von Waffen einzuschmelzen. So verlor auch die protestantische Kirche in Böhl zwei ihrer drei Glocken. Diese wurden zwar 1922 ersetzt und um eine vierte Glocke ergänzt, jedoch ereilte das Geläute im Zweiten Weltkrieg das gleiche Schicksal. Wieder blieb den Böhlern lediglich eine Glocke erhalten.

Offenbar vermissten die protestantischen Christen das Zusammenspiel der Glocken schmerzlich, denn nach dem Krieg wurde schnell Geld aufgebracht, um beim „Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation“ ein neues Geläute in Auftrag zu geben. „Das war für die Gemeinde ein Kraftakt“, weiß Pfarrer Markus Diringer, der vor rund acht Jahren von Lambrecht nach Böhl wechselte. Doch Orientierung sei den Menschen wichtig gewesen, sagt Diringer. „Nach der Perspektivlosigkeit am Ende des Zweiten Weltkriegs war das ein Zeichen für neuen Aufbruch.“

Festakt mit Posaunenchor

Am 6. Mai 1951 war es so weit: Die vier neuen Glocken aus dem Ruhrgebiet trafen in der Pfalz ein. Zur Einholungsfeier schlängelte sich ein Festzug durch die Straßen des Ortes, der die auf Pferdewagen platzierten Glocken zu ihrem Bestimmungsort geleitete. Auf dem Schulplatz gab es, wie aus dem in der Festschrift zur Glockenweihe abgedruckten Programm hervorgeht, einen Festakt mit Posaunenchor sowie Beiträgen der beiden Kirchenchöre und des Männergesangvereins.

Historische Fotos von dem Ereignis zeigen eine Menschenmenge, die sich um den damaligen Pfarrer Theodor Friedrich scharte. Beim Erzählcafé des Kirchbauvereins hatten die Organisatoren Helgard und Alfred Gilster gefragt, wer noch Bilder hat. Auch im Gottesdienst wurde ein Aufruf gestartet. Und so sind eine Reihe von Fotos zusammengekommen, die die Gilsters nun zu einer kleinen Ausstellung zusammenstellen konnten.

Die Ankunft der neuen Glocken wurde in Böhl groß gefeiert. Im Vordergrund der damalige Pfarrer Theodor Friedrich zu sehen. Repro: Julia Köller

„Eine Frau hat zum Beispiel noch Bilder von allen vier Glocken gehabt“, freut sich Helgard Gilster. Ihr ist es zu verdanken, dass der 75. Jahrestag der Glockenweihe, die zu Pfingsten am 13. Mai 1951 stattfand, nicht unbemerkt bleibt. Denn die Böhlerin erinnerte sich mit Blick auf ihren nahenden Geburtstag an einen Merkspruch, den sie in ihrer Schulzeit oft aufgesagt hat: „Meine Mama ist so alt wie die Kirche, ich bin so alt wie die Glocken.“ So kam ihr die Idee, den Jahrestag besonders zu würdigen.

„Ergreifende Schönheit“

Das bis heute erhaltene Gussstahlgeläute, das die verbliebene Glocke von 1922 ersetzte, war seinerzeit hinsichtlich seiner klanglichen Zusammensetzung – cis, dis, fis und gis – das einzige seiner Art in der Pfalz. Es besteht aus der schwersten und damit am dunkelsten klingenden Totenglocke namens „Friede“, der Abendgebetglocke „Treue“, der Morgen- und Mittaggebetglocke „Glaube“ und der Taufglocke „Gnade“. Zusammen bringen die Glocken ein Gewicht von 3600 Kilo auf die Waage.

„Das ist schon imposant“, findet Markus Diringer, der versichert, dass die Statik des Turms dieser Last standhält. „Wenn die Glocken alle schwingen, bewegt sich das Gerüst, in dem sie aufgehängt sind, aber nicht der Turm“, sagt der Pfarrer. Gerne würde er auch Führungen zu den Glocken anbieten, doch da der Weg ganz nach oben nur über steile Leitern möglich ist, wäre dies ihm zufolge zu abenteuerlich.

Wann genau die Glocken im Ort zu hören sind und welche jeweils läuten, ist in der Läuteordnung festgelegt. Diese wurde neu erstellt, nachdem der Gutachter Volker Müller im Jahr 2004 deutliche Kritik geübt hatte. Schon 1951 habe in der protestantischen Gemeinde kein Sinn dafür bestanden, „eine musikalisch und liturgisch sinnvolle Läuteordnung einzuhalten“, hatte Müller in einem Bericht zur Glockengeschichte in Böhl bemängelt.

Auch viele Kinder liefen im Festzug mit, der die neuen Glocken durch die Straßen Böhls zu ihrem Bestimmungsort begleitete. Repro: Julia Köller

Vorschläge zur Läuteordnung hatte 1951 der amtliche Glockensachverständige Theo Fehn gegeben, der sich in seinem Gutachten über das neue Geläute auch ausführlich zum Klang der neuen Glocken äußerte. So bescheinigte er der Totenglocke etwa, dass sie „über die Maßen ernst“ klinge, während er bei der Abendgebetglocke „ein geruhsames, weich dahinströmendes Singen“ vernahm. Regelrecht begeistert war Fehn offenbar vom Vollgeläute: „Es verbindet festlichen Glanz mit erhabenem Ernst und ist von ergreifender Schönheit“, lobte der Experte.

Davon können sich die Böhler selbst überzeugen, wenn die Glocken am Sonntag, 3. Mai, zum Festgottesdienst zum 75. Jahrestag der Glockenweihe rufen. Dieser beginnt um 14:30 Uhr. Im Anschluss wird im evangelischen Gemeindehaus noch bei einem kleinen Empfang die Fotoausstellung zur Glockenweihe eröffnet, die auch über diesen Tag hinaus zu sehen bleiben wird.