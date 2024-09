Wegen der geplanten Bebauung im Pommernring am ehemaligen Bolzplatz sollen laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 15 jahrzehntealte Eichen gefällt werden. Mitglieder der BUND-Ortsgruppe Limburgerhof wollen ihren Protest darüber zum Ausdruck bringen und Bürger über die Pläne informieren. Dazu gibt es am Samstag, 7. September, auf dem Marktplatz in Limburgerhof einen Infostand.