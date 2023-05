Gleich mehrere Angebote macht der Verein Vis-a-vis innerhalb der Evangelischen Gemeinde Dudenhofen – unter anderem Rikscha-Fahrten und den „Treffpunkt Hoffnung“, der sein zehnjähriges Bestehen feiert.

Die Rikscha-Fahrten sind für Ältere und Kranke gedacht, die wenig rauskommen und gern mal wieder zu Orten möchten, an denen sie früher waren. „Wenn möglich, erfüllen wir die Wünsche“, sagt Monika Kreckel, die das Angebot initiiert hat. Sie hat in Berlin die Organisation „Radeln ohne Alter“ kennengelernt und gedacht: „Das wäre auch was für Dudenhofen.“ Deshalb hat die evangelische Gemeinde von Spenden eine Rikscha gekauft. „Wir fahren nicht zu Arztbesuchen oder anderen Terminen, denn unsere Ehrenamtlichen gehen noch arbeiten“, erklärt Kreckel. Das Fahrzeug soll einfach nur Spaß machen und helfen, mit anderen ins Gespräch zu kommen. „Manche haben Angst vor dem Einstieg“, hat sie beobachtet. „Aber wenn sie erst einmal drin sitzen, sind sie begeistert.“ Die Fahrten würden dankbar angenommen, sagt Christa Scheffler vom überkonfessionellen Verein Vis-a-vis.

Der „Treffpunkt Hoffnung“ ist gedacht für Kranke und deren Angehörige, die Beratungsbedarf haben und besucht werden. Es gibt Broschüren, Vorsorgemappen und Bücher. Frauen mit einer Brustkrebserkrankung bekommen ein selbst gemachtes Herzkissen, das man unter die Achsel klemmen kann, um den Bereich zu entlasten, erklärt Angela Glaser, Fachkraft in der Pflege und Pfarrersfrau. Die Idee zur Vis-a-vis-Gründung kam ihr, als sie in England das „Parish Nursing“ kennenlernte, ein Konzept, das kranke Gemeindemitglieder und ihre Angehörigen unterstützt. Um professionelle Pflege gehe es aber nicht“, betont Glaser, eher um Beistand bei Sorgen und Ängsten.

Kontakt

„Treffpunkt Hoffnung“ jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr sowie nach dem Sonntagsgottesdienst, Schubertstraße 1a, Telefon 06344 7310, E-Mail Treffpunkt-Hoffnung@gmx.de. Infos und Anmeldung zu Rikscha-Fahren per E-Mail an rikscha@ev-gemeinde-dudenhofen.de, Telefon 01573 3984933.