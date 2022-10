Nach langem Ringen um die Frage, ob die Ortsgemeinde Lambsheim ihr Nahwärmenetz aufgeben soll, ist jetzt eine richtungweisende Entscheidung gefallen: Es werden rund 650.000 Euro in das Projekt investiert.

Einstimmig haben die Mitglieder des Gemeinderats beschlossen, an der durch das Verbrennen von Holzhackschnitzeln erzeugten Nahwärme festzuhalten und fünf Maßnahmen, die nach Überzeugung der betriebsführenden Stadtwerke Grünstadt GmbH notwendig sind, zu bewilligen.

Unter anderem müsse für geschätzt 150.000 Euro dringend die Heizkesselanlage erneuert werden, um die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden. Für etwa den gleichen Betrag wird ein Pufferspeicher beschafft, der laut Stadtwerke eine schonende und gleichmäßige Fahrweise der Holzkessel ermöglicht. Das verlängere deren Lebensdauer und erhöhe die Versorgungssicherheit.

Regelungstechnik kostet 85.000 Euro

In Verbindung mit diesem Speicher bedarf es einer Regelungstechnik für 85.000 Euro. So werde der Energieverbrauch optimiert, heißt es in einer Beschlussvorlage für den Gemeinderat. Hinzu kommen Anpassungen beim Heizwasser und sonstige Maßnahmen, alles in allem Investitionen in Höhe von rund 650.000 Euro netto. Sie sollen in den nächsten zwei bis drei Jahren getätigt werden. Zurückgestellt wird eine Übergabestation per Funk, um den Wärmeverbrauch in den Gebäuden zu überwachen.

Die Finanzierung der Maßnahmen könnte laut Verwaltung über die Stadtwerke mit Bürgschaft der Ortsgemeinde erfolgen. Wenn Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der GmbH dem nicht zustimmen, muss Lambsheim einen Kredit aufnehmen.

Mit der Nahwärme aus dem Heizkraftwerk werden die Grundschule, das VG-Rathaus, das Feuerwehrhaus sowie umliegende Privathäuser versorgt. Als ein Grund für die hohen jährlichen Verluste der Gemeinde wurde über die Jahre immer wieder die geringe Anzahl an Abnehmern genannt. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU) hat sich die Zahl der Hausanschlüsse in diesem Jahr geringfügig auf 67 erhöht. Vier Hauseigentümer hätten außerdem Interesse bekundet.

Im Gemeinderat sagte er, zwar erhöhe sich durch die geplanten Investitionen die Effizienz des Nahwärmesystems, doch könnten die Kosten nicht an die Kunden weitergegeben werden. „Die Erträge werden sich verschlechtern, und unser Verlust wird sich weiter erhöhen“, so Knoll. 2020 betrug das Defizit 145.000 Euro.