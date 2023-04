Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Evangelischen Kirche der Pfalz wird am ersten Adventsonntag, 29. November, über die personelle Zusammensetzung der Presbyterien entschieden – wegen der Corona-Pandemie diesmal ausschließlich per Briefwahl. Wir haben nachgefragt, ob es in allen Gemeinden des Frankenthaler Umlands genügend Kandidaten für das Kirchenparlament gibt – und wie es um die Wahlbeteiligung steht.

In Bobenheim-Roxheim wird das Presbyterium in den kommenden sechs Jahren aus zehn Mitgliedern bestehen. Dafür bewerben sich 19 Personen: elf Frauen und acht Männer. „Erfreulicherweise