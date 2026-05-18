Die Stadtbücherei Schifferstadt lädt am Donnerstag, 11. Juni, zu einer Premierenlesung mit der Bestsellerautorin Anne Barns ein. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Beginn der Veranstaltung in der Stadtbücherei in der Rehbachstraße 2 ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19.15 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten gibt es im Vorverkauf während der Öffnungszeiten der Bücherei.

Anne Barns liest aus ihrem neuen Roman „Der Geschmack von Sommer und Karamell“. Die Geschichte spielt auf der Nordseeinsel Amrum und erzählt von einer jungen Illustratorin, die gemeinsam mit ihrer Großmutter auf die Insel reist und dort nicht nur Familiengeschichten, sondern auch neue Perspektiven für ihr eigenes Leben entdeckt.

Barns zählt mit ihren Wohlfühlromanen zu den bekannten deutschen Bestsellerautorinnen. Viele ihrer Bücher spielen an der Küste und drehen sich um Freundschaft, Familie und Neuanfänge.