Die Theatergruppe des MGV Frohsinn knüpft mit ihrem neuen Stück an die Erfolge der vergangenen Jahre an: Die Inszenierung überzeugt mit Herzblut und Bodenständigkeit.

„Ein Butler auf dem Bauernhof“ lautet der Titel des von Hans Schimmel geschrieben Stücks, das Günter Müller, der Frohsinn-Vorsitzende, aufgepeppt und als Regisseur in Szene gesetzt hat. Dabei galt das Motto: Nicht kleckern, sondern klotzen! Zum einen ist die Kulisse – die gute Stube eines Bauernhauses – bis ins kleinste Detail durchdacht. Zum anderen ist sehr eindrucksvoll, wie die neun Mitwirkenden die Geschichte um einen ausgefuchsten Landwirt, der EU-Subventionen ergaunert, auf die Bühnenbretter bringt.

Jede Rolle hat ihr eigens Markenzeichen, das wunderbar herausgearbeitet wird. Besonders schwierig: die Darstellung des diskreten, stilvollen Butlers Johann (Max Müller). Denn diese erfordert angesichts der deftigen Witze-Würze im Stück ein hohes Maß an Selbstbeherrschung, um selbst ein Zucken der Mundwinkel zu vermeiden.

Klamauk mit tieferer Ebene

Das Spiel mit Gestik und Mimik ist bei der Schauspiel-Crew phänomenal. Sie beweist mühelos, dass ihr größtes Kapital die Authentizität ist. Der Humor ist herrlich „urrumpelig“ – direkt, ehrlich und ohne Schnickschnack. Selbst der Mut zur textlichen Lücke ist nicht störend, sondern lässt das Publikum in schallendes Gelächter ausbrechen.

Dass das Stück neben allem Klamauk eine tiefere Ebene hat, macht den Reiz erst richtig aus. Das eigentlich trockene und ernste Thema des Missbrauchs von EU-Subventionen wird in überspitzter, aber für alle nachvollziehbarer Form beschrieben. Die Feststellungen, dass ein drei Monate altes Kalb 190 Liter Milch gibt oder Bauer Karl Dörrzapf (Günther Amourette) mit 800 Kühen mehr nachweisen muss, als der gesamte Rhein-Pfalz-Kreis hergibt, werden zu Pointen.

Kultur im ländlichen Raum ist lebendig

Nicht nur die räumliche, sondern auch die menschliche Nähe zwischen Publikum und Schauspielern fördert die unterhaltsame Wirkung. Karls Schwester Klare (Elke Lischer) wird für ihre Hemdsärmeligkeit bejubelt, Magd Lore (Beate Müller) für ihre ausgeflippte Jagd auf Männer, Pfarrer Udo (Gerd Müller) dafür, dass er ein beharrlicher Vertreter der Geistlichkeit ist, Michaela (Petra Westrich) für ihre deutlichen Annäherungsversuche an den Hausherrn und Sylvia Kleinbock vom Landwirtschaftsministerium (Melanie Amourette) für ihre pflichtbewusste Konsequenz.

Ein „Tier“ im Rampenlicht: Eric Moser. Grandios bewältigt er mit vollem Körpereinsatz die Verkörperung des Nachbarn, der eine Außerirdische zu ehelichen gedenkt. Die holt ihn am Ende auch ab – mit viel Flügelschlag und Licht. Der MGV Frohsinn hat bewiesen, dass Kultur im ländlichen Raum lebendig ist. Die Theatergruppe bietet solides Volkstheater im besten Sinne: laut, lustig und unglaublich mitreißend.