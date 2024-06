Die Kasse der Verbandsgemeinde Rheinauen wurde vor eineinhalb Jahren vom Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung kontrolliert. Das Ergebnis liegt jetzt vor.

Die Prüfung fand vom 20. September bis 18. Oktober 2022 statt. „Es ist ein sorgfältiger Bericht“, sagte Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) süffisant in Anspielung auf die lange Zeit bis zur Fertigstellung des Berichts. Er fasste die wesentlichen Punkte zusammen. „Das Wichtigste: Die Kasse stimmt und im Bericht steht nichts Schlimmes drin über die Verbandsgemeinde.“ Bei jeder geprüften Kasse und den einzelnen Zahlstellen ist das Geld vorhanden, das auch drin sein soll.

Über einige Beanstandungen musste Fassott schmunzeln: So wurde kritisiert, dass die Abrechnung des Fischerfestes Altrip, das Ende Juni 2022 stattfand, bei der Prüfung im September 2022 noch nicht vorlag. „Das ist in den letzten eineinhalb Jahren längst gemacht worden“, erklärte Fassott. Beanstandungen gab es auch bei einigen Abläufen bei der Rheinfähre Altrip. Unter anderem ging es um Kontovollmachten für Einzelpersonen, die nach Vorstellung der Kassenprüfer in Gemeinschaftsvollmachten geändert werden sollen. Wer anordnungsbefugt ist – also der Geschäftsführer zum Beispiel – soll keine Zeichnungsbefugnis für die Konten der Rheinfähre haben. „Da ist noch Gesprächsbedarf vorhanden. Den Prüfungsbericht für die Rheinfähre Altrip halten wir für nicht passend“, sagte Fassott und begründete das damit, dass die Fähre eine GmbH sei und damit andere Maßstäbe als bei einer Verbandsgemeindeverwaltung gelten.