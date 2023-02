Die Deutsche Post wird eine Poststation an der Karl-Hufnagel-Schule in Harthausen aufstellen. Der Ortsgemeinderat hat sich für den Standort an der rückwärtigen Wand des Musiksaals ausgesprochen. Poststationen bieten laut Deutsche Post 90 Prozent der Dienstleistungen, die üblicherweise in Postfilialen nachgefragt werden. Neben einem Briefkasten gibt es Fächer für den Paketversand und -empfang. Außerdem können bargeldlos Brief- und Paketmarken gekauft werden. Kunden hätten zudem die Möglichkeit, sich telefonisch oder per Video von einem Servicemitarbeiter beraten zu lassen.

Vor zwei Jahren hatte die Post die Anfrage, in Harthausen eine Packstation an einem von der Gemeinde vorgeschlagenen Standort aufzustellen, abgelehnt. Im vergangenen Jahr scheiterte eine von der Post gewünschte Aufstellung einer Poststation am Netto-Markt. Eine erneute Anfrage bei der Post hat zum Ergebnis geführt, dass nun eine Poststation an der Karl-Hufnagel-Schule errichtet wird. Im Rat wurde die Sorge geäußert, dass damit eine Schließung der Postfiliale in der Ludwigstraße verbunden sein könnte. Laut Beigeordnetem Günter Gleixner (CDU), der die Sitzung für den erkrankten Ortsbürgermeister Harald Löffler leitete, habe die Deutsche Post versichert, dass die Filiale erhalten bleibe.