In der Friedensstraße 10 in Mechtersheim hat eine neue Postfiliale eröffnet. Darüber informierte die Deutsche Post am Mittwoch. Die Bürgerinnen und Bürger können dort Dienstleistungen rund um Brief, Paket und Express wahrnehmen. Die neue Filiale ist von Montag bis Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.