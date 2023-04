Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Selbst vor der kleinsten Hütte war noch ein Plätzchen, und zwar für den ersten dezentralen Dorfflohmarkt in Dudenhofen am Samstag. Der kam bei allen sehr gut an.

Gerade für Familien wird heuer einiges geboten: Kinder- und Babykleidung, Spielsachen, Haushaltswaren, Musik, Filme und Bücher gibt es bei fast allen Teilnehmenden. Aber manchmal findet man