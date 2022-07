Ein Knackgeräusch im Wald zwischen Schifferstadt und Iggelheim hat am Dienstagabend ein Shetlandpony aufgeschreckt, laut Polizei so sehr, dass es sich panisch vom Geschirr der Kutsche löste, die es zog und davonrannte. Die 19-jährige Kutscherin wurde nach erstem Stand der Ermittlungen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Pony konnte von Angehörigen unverletzt im Wald gefunden und in seinen Stall zurückgebracht werden.