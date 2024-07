Ein Poller ist am Freitag zwischen 11 und 17 Uhr in der Speyerer Straße in Böhl-Iggelheim unweit der Einmündung zur Ortsumgehung beschädigt und umgebogen worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein Autofahrer dafür verantwortlich ist. Am Fahrzeug dürfte ebenfalls ein nicht unerheblicher Schaden entstanden sein. Bei der Polizei hat sich bislang niemand gemeldet. Zeugen des Vorfalls sollen sich unter Telefon 06235 495-0 melden.