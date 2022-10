In Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei hat die Polizeiinspektion Schifferstadt am Montagvormittag eine Kontrollstelle an der Rudolf-Wihr-Schule in Limburgerhof eingerichtet. Der Schwerpunkt lag auf Verkehrssicherheit und Einbruchsprävention. Während der Kontrollen registrierten die Beamten einen Handy- und zwei Gurtverstöße. Der Handyverstoß wird mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt geahndet. Hinweise auf Einbruchsdelikte wurden nicht gefunden.