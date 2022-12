Ein 35-jähriger Autofahrer ist am Montagmittag in einer Kontrollstelle der Polizei am Bahnhof Schifferstadt Süd durch Anzeichen auf Drogenkonsum aufgefallen. Laut Polizei entnahm eine Ärztin ihm eine Blutprobe. Bei der Kontrolle eines 28-jährigen Autofahrers stellten die Beamten fest, dass dessen Fahrerlaubnis aufgrund einer Trunkenheitsfahrt vorläufig entzogen wurde. Es wurden Ermittlungen aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin registrierte die Polizei bei den Kontrollen von insgesamt etwa 70 Fahrzeugen auch Verstöße gegen die Gurtpflicht und defekte Beleuchtungen.