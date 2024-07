Deutlich unter Alkoholeinfluss hat ein E-Scooter-Fahrer gestanden, der am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Burgstraße in Schifferstadt in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei geraten ist. Wie die Polizei mitteilt, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,28 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Darüber hinaus wurden auf der Landesstraße 530 in Fahrtrichtung Dannstadt-Schauernheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde insgesamt zehn Verstöße festgestellt und geahndet werden. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer mit 98 Kilometern pro Stunde. Bei weiteren Kontrollen gab es noch dreizehn Gurt- sowie fünf Handyverstöße, berichtet die Polizei abschließend.