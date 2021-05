Erst ein neuer Chef, jetzt ein neuer Vize: Polizeihauptkommissar Marco Hinze ist nun der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Schifferstadt. Er folgt auf Kai Giertzsch, der im März die Leitung der Inspektion übernommen hat.

Die Schifferstadter PI Ist dem 39-Jährigen nicht ganz unbekannt. Vor 16 Jahren sei er hier für zwei Monate als Verstärkung im Wechselschichtdienst im Einsatz gewesen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Hinze wurde im Jahr 2000 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach Abschluss der Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei wurde er dort bis 2005 zunächst als Einsatzsachbearbeiter eingesetzt. Bis 2018 verrichtete Marco Hinze seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, wobei er auch bereits vier Jahre Führungserfahrung, unter anderem als Dienstgruppenleiter im Wechselschichtdienst, gesammelt habe. 2018 wechselte er als Stellvertreter des Leiters in das „Gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität“ im Haus des Jugendrechts in Ludwigshafen. Dort sammelte er vielfältige Erfahrungen in der Bekämpfung verschiedenster Kriminalitätsformen im Stadtgebiet Ludwigshafen. „Mit seinem breiten Erfahrungswissen und Sachverstand stellt er eine ideale Besetzung für das Leitungsteam der Dienststelle dar“, heißt es aus der Schifferstadter Inspektion.

Marco Hinze ist 39 Jahre alt, verheiratet, und lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern im Kreis Bad Dürkheim. Seine Freizeit verbringt er bevorzugt mit seiner Familie, beim Sport sowie in Haus und Garten.

Die Polizeiinspektion Schifferstadt ist neben der Stadt Schifferstadt für die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, die Verbandsgemeinde Rheinauen (außer Otterstadt) und die Gemeinden Mutterstadt, Böhl-Iggelheim und Limburgerhof zuständig. Im Dienstgebiet leben rund 90.000 Menschen.