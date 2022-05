Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am Samstag mitten in der Nacht gegen 0.25 Uhr in Limburgerhof. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich zuvor mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Inspektion gemeldet und berichtet, dass sich eine Entenfamilie auf der Speyerer Straße aufhalten und dadurch den Straßenverkehr behindern würde. Die Polizei wollte Schlimmeres verhindern und schickte eine Funkstreife. Die Beamten geleiteten vor Ort die Entenfamilie sicher und unbeschadet zu einem benachbarten Gelände.