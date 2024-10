Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstag kurz vor 19 Uhr die Polizei gerufen, weil er auf dem Netto-Parkplatz in Rödersheim-Gronau einen anscheinend betrunkenen Mann in einem Auto sitzen sah. Als die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt vor Ort eintrafen, fanden sie den Mann schlafend auf dem Fahrersitz des Wagens. Nachdem die Polizisten das Nickerchen des 55-Jährigen beendet hatten, nahmen sie einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Fahrer musste „pusten“ und brachte es dabei auf 1,43 Promille. Die Beamten stellten vorsichtshalber die Autoschlüssel sicher, der Mann musste zu Fuß seiner Wege gehen.