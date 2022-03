Mehrere Polizeiautos sind heute Vormittag in Böhl-Iggelheim an verschiedenen Stellen gesehen worden, das berichten Anwohner, unter anderem auch in den sozialen Medien. Auf Facebook kursiert die Nachricht, dass angeblich eine Bank überfallen worden sei. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz bestätigt der RHEINPFALZ gegenüber lediglich den Einsatz der Beamten im Ort: „Es gab einen Alarm“, teilt die Pressesprecherin mit. Mehr möchte sie zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sagen. Wir werden weiter berichten.