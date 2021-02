In den vergangenen Tagen haben sich zwei Personen aus Otterstadt bei der Polizei gemeldet, weil sie Opfer von Internetbetrügern geworden sind. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, bestellte eine 32 Jahre alte Frau bereits am 1. Februar auf einer Internetseite einen Lockenstab. Dieser war ihr von einer Instagram-Influencerin empfohlen worden. Obwohl sie den Kaufpreis von 300 Euro überwiesen hatte, wurde die Ware nicht geliefert.

In einem anderen Fall erhielt ein 78-jähriger Otterstadter eine Zahlungsaufforderung eines Inkasso-Unternehmens über 40 Euro. Diese wurde auf eine offene Forderung eines bei „Audible“ bestellten Hörbuchs gestützt. Ein solches hatte der Geschädigten jedoch niemals geordert. „Offensichtlich verschafften sich Unbekannte rechtswidrig Zugang zu seinem Amazon-Konto und bestellten dort das Hörbuch“, heißt es von der Polizei. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor.

Vorab im Internet informieren

Die Beamten raten von Spontankäufen vermeintlicher Schnäppchen im Internet ab. „Informieren Sie sich vorab immer über den Händler, indem Sie den Namen des Shops in eine Suchmaschine eingeben oder erkundigen Sie sich bei der Verbraucherzentrale. Nutzen Sie kostenfreie Programme (,Web of Trust’ oder ,Abzockschutz’). Diese zeigen die bekanntesten Fake-Shops im Internet auf“, heißt es von der Polizei. Die Beamten empfehlen zudem, sichere Zahlungswege zu nutzen – wie den Kauf auf Rechnung. Weitere Hinweise, wie sich Bürger vor Internetbetrügern schützen können, gibt’s unter www.polizei-beratung.de.