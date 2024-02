In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Zeugen kurz vor Mitternacht eine Schreierei im Umfeld der Ringstraße in Otterstadt gemeldet. Das teilte die Polizei mit. Ihren Angaben zufolge trafen die Beamten mehrere Männer auf einem Anwesen an, wo sich ein Streit zugetragen hatte. Die Hintergründe seien vor Ort nicht aufzuklären gewesen, heißt es in der Mitteilung. Allerdings fiel ein 41 Jahre alter Mann auf, der den Unmut der mit ihm anwesenden Personen auf sich gezogen hatte und sich auch gegenüber den Beamten verbal aggressiv verhalten habe. Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von 2,67 Promille. Dem 41-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt. Als der Mann mit seinem Auto wegfahren wollte, untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt und stellten seinen Fahrzeugschlüssel sicher. „Letztlich zog der 41-Jährige zu Fuß von dannen und äußerte hierbei seinen Unmut“, heißt es im Polizeibericht.