Wegen eines Verstoßes gegen die Vorfahrtsregeln – so die Polizei – sind am Freitagabend gegen 20 Uhr an der Einmündung Mannheimer Straße/Friedhofstraße zwei Fahrzeuge kollidiert. Der Gesamtschaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach einer vermutlich wichtigen Unfallzeugin, die sich mit einem weißen BMW mit RP-Kennzeichen vor dem Eintreffen der Polizeistreife vom Unfallort entfernt hat. Hinweise an die Polizei Schifferstadt, Telefon 06235/495-0 oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.