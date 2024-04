Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montag zwischen 11 und 11.15 Uhr im Waldspitzweg auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts einen Unfall verursacht hat und dann weitergefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Beamten berichten, entstand bei dem Zusammenstoß an einem braunem Opel ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.