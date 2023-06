Nach einem versuchten Handtaschendiebstahl in einem Schifferstadter Einkaufsmarkt am Donnerstagmittag sucht die Polizei sowohl das vermeintliche Opfer als auch die beiden Frauen, die tatverdächtig sind. Wie die Beamten berichten, verhinderte offenbar ein aufmerksamer Zeuge, dass eine junge Frau einer älteren Dame den Geldbeutel aus der Handtasche stahl. Der Zeuge verständigte die Polizei, doch als diese eintraf, waren sowohl die Seniorin als auch die Täterin und ihre Komplizin, die offenbar Schmiere gestanden hatte, weg. Die Jüngere der beiden Täterinnen ist etwa 18 bis 23 Jahre alt, hat langes schwarzes Haar, links einen Ohrstecker und trug ein grünes T-Shirt mit der Aufschrift „Calvin Klein Jeans“, Bluejeans und weiße Sneaker. Zudem hatte sie eine schwarze Umhängetasche dabei. Die zweite Frau ist 35 bis 40 Jahre alt, hat schwarze Haare und trug eine weiße Bluse mit grünen Stickereien, eine weiße Hose und schwarze Schuhe. Auch sie hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Die Seniorin und Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.