Mit zwei Veranstaltungen wirbt die Polizeiinspektion Schifferstadt Ende April um Nachwuchs. Am Donnerstag, 20. April, um 18 Uhr können sich Jugendliche ab 14 Jahren bei einem Informationsabend im Waldspitzweg 2 über den Polizeiberuf informieren. Laut Ankündigung geht es um die Aufgaben der Polizei und darum, wie der Tagesablauf eines Polizeibeamten aussehen kann und welche Voraussetzungen Bewerber erfüllen müssen. Zum deutschlandweiten Mädchen-Zukunftstag „Girls’ Day“ am Donnerstag, 27. April, haben Schülerinnen die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Arbeit in der Polizeiinspektion zu schauen. Dabei soll es zum Beispiel Einblicke in die Spurensuche, die Einsatzfahrzeuge, die Wache und vieles mehr geben. Zu beiden Veranstaltungen können sich Interessierte per E-Mail an pischifferstadt.einstellungen@polizei.rlp.de anmelden.