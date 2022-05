Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag gegen 23 Uhr in der Alten Landstraße in Hanhofen einen Gartenzaun stark beschädigt und ist danach weggefahren. Darüber informierte die Polizei. Die Beamten vermuten, dass der Unfall beim Wenden passiert ist und schätzen die Schadenshöhe auf rund 2000 Euro. Eine Zeugin beobachtete einen blauen Kombi, der stark beschädigt war und sich zügig von der Unfallstelle entfernte. Hinweise auf den Fahrer nimmt die Polizei unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.