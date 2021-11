Am Mittwoch gegen 7.50 Uhr ist eine Autofahrerin der Polizei zufolge in der Hundert-Morgen-Straße in Birkenheide auf Höhe der Hausnummer 16 beim Einparken gegen die hintere Stoßstange eines grauen SUVs gefahren. Während die Unfallverursacherin an ihren Arbeitsplatz ging, um die Polizei zu verständigen, fuhr der SUV mit Anhängerkupplung und Ludwigshafener Kennzeichen weg. Ob ein Schaden an dem SUV entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Der potenzielle Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 06237/934-1100, E-Mail pwmaxdorf@polizei.rlp.de.