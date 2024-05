Einen Berg Unrat haben Unbekannte bei Schifferstadt in der Natur abgeladen. Wie die Polizei mitteilt, wurde an einem Fuß- und Radweg im Zeitraum von Freitagabend, 3. Mai, 20 Uhr, bis Samstagmorgen, 4. Mai, 10 Uhr, wurde auf Weg parallel zur K30, zwischen der Marienkapelle und dem Mitfahrerparkplatz, illegal Müll entsorgt.

Hinweistelefon

Wer in dem Zeitraum ein verdächtiges Fahrzeug gesehen hat, kann sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.