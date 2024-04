Die Polizei sucht nach dem Besitzer eines schwarzen SUV, das am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Rehhütter Straße in Neuhofen abgestellt war und bei einem Unfall beschädigt worden ist. Der Verursacher meldete den Unfall erst nachträglich bei der Polizei, weshalb die Daten des Unfallgegners nicht bekannt sind, berichten die Beamten. Sie hoffen jetzt, dass sich der Geschädigte meldet – unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.