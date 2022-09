Seit Dienstagnachmittag wird laut Polizei „der 82-jährige Herr Bausch“ aus Schifferstadt vermisst. Der Mann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, heißt es in der Polizeimeldung. Der Vermisste konnte trotz intensiver Suche – unter anderem mit Polizeihubschrauber und Personenspürhunden – bislang noch nicht gefunden werden. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe: Wer Hinweise auf den Aufenthalt des 82-Jährigen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 963 2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten. Der Vermisste ist etwa 1,68 Meter groß, hat einen leichten Bauchansatz und ist mit einem grauen T-Shirt, dunkler Hose und Schlappen bekleidet. Der Mann ist Brillenträger. Weitere Informationen wie ein Bild des Vermissten gibt es unter https://s.rlp.de/s99dl