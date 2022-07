Da der Sozius keinen Helm trug, hat die Polizei am Samstagabend auf der A61-Rastanlage Dannstadt einen mit zwei jungen Männern besetzten Roller kontrolliert. Nachdem der Fahrer abgebremst hatte, sprang der Sozius ab und floh durch ein Gebüsch auf einen angrenzenden Radweg. Der 42-jährige Polizeibeamte und Triathlet erreichte den Flüchtigen so schnell, dass dieser sofort die Flucht abbrach und sich ergab. Die 22-jährige Kollegin nahm sich derweil dem Fahrer an, der drogentypische Ausfallerscheinungen hatte. Ein Urintest zeigte positiv auf mehrere Stoffgruppen an. Einen Führerschein besaß er nicht. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Sozius wurde nach Feststellen seiner Identität entlassen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.