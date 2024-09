Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Sonntag um 0.30 Uhr in der Eisenbahnstraße in Böhl-Iggelheim von der Polizei kontrolliert worden. Nach Angaben der Polizei ergaben sich bei der Verkehrskontrolle Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte den Konsum von THC. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zusätzlich wird die Führerscheinstelle laut Polizei prüfen, ob der Fahrer weiterhin geeignet ist, ein Auto zu führen.