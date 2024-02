Bei milden Temperaturen fand am Sonntag die traditionelle Straßenfastnacht im Bereich des Schillerplatzes in Schifferstadt statt. Zu den Spitzenzeiten war die Veranstaltung mit etwa 4.000 bis 5.000 Teilnehmern gut besucht, so die Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Stadtverwaltung.

Das Ordnungsamt der Stadt Schifferstadt, das Jugendamt der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Polizei Schifferstadt machten demnach vernetzte Kontrollen. Ein Teil der vernetzten Kontrollen waren Jugendschutzkontrollen der Polizei gemeinsam mit dem Jugendamt. Hierbei konnten zwei Jugendliche festgestellt werden, die aufgrund ihres Alkoholkonsums kurzzeitige medizinische Behandlung benötigten.

Seitens der Polizei wurden sechs Strafanzeigen aufgenommen. In zwei Fällen kam es zu einer leichten körperlichen Auseinandersetzung zwischen Personen. Ein 25-Jähriger, welcher beim Rauchen eines Joints erwischt wurde, beleidigte die eingesetzten Kräfte, als die ihm den Joint und weiteres Marihuana abnahmen. Dem 25-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Auf dem Schillerplatz wurde eine 18-Jährige oberhalb der Kleidung durch einen Unbekannten im Intimbereich berührt. Der Mann konnte sich unerkannt entfernen.

Ordnungsdienst stellt 380 Liter Hochprozentiges sicher

Aus polizeilicher Sicht sei es insgesamt ein friedlicher Verlauf gewesen, heißt es. Für den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Schifferstadt und den eingesetzten Ordnungsdienst handelte es sich aufgrund der seitens der Stadt erlassenen Gefahrenabwehrverordnung um einen arbeitsreichen Einsatz. Es wurden rund 380 Liter branntweinhaltige Getränke sowie diverse Glasbehältnisse und Dosen aus dem Verkehr gezogen. Darüber hinaus wurden durch den Kommunalen Vollzugsdienst vier Platzverweise erteilt und 52 Verstöße wegen Urinierens in der Öffentlichkeit festgestellt. Die „Wildpinkler“ erwarten ein Bußgeld.

Der Arbeiter-Samariter-Bund Speyer, als eingesetzter Sanitätsdienst, zog eine durchwachsene Bilanz: 21 Menschen mussten wegen übermäßigen Alkoholkonsums behandelt werden. Vier Personen mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.