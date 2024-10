Auf sieben Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sind Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am vergangenen Mittwoch bei Kontrollen auf dem Parkplatz des Südbahnhofes gestoßen. Konkret hatten die Polizisten zwei Gurtverstöße und drei sogenannte Mängelberichte, also Schäden am Fahrzeug, die trotz Beanstandung durch den TÜV , nicht behoben wurden , zu beanstanden. Darüber hinaus benutzen drei Fahrer trotz Verbots ihr Mobiltelefon. In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei zum wiederholten Mal, vor dem Losfahren den Sicherheitsgurt anzulegen. Schließlich sei dieser, so die Beamten, Lebensretter Nummer 1.